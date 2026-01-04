Plantel de Colo Colo inició trabajos físicos en su pretemporada
Publicado:
Fotos Destacadas
Puesta a punto: Colo Colo inició los exámenes médicos de pretemporada
Decenas protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Chile contra la intervención en Venezuela
Con Alexis Sánchez: La formación de Sevilla para recibir a Levante por la Liga
Fotos Recientes
Plantel de Colo Colo inició trabajos físicos en su pretemporada
Francisco Meneghini encabezó la tercera jornada de entrenamientos en Universidad de Chile
Confirmadas: Las nuevas camisetas local y visitante de Colo Colo para 2026
Colo Colo dio inicio a su pretemporada enfocado en dar vuelta lo que fue un opaco Centenario durante 2025. Con la presencia de Arturo Vidal, el equipo adiestrado por Fernando Ortiz se prepara para afrontar un 2026 con tres competiciones locales en la mira.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados