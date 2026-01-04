Síguenos:
Plantel de Colo Colo inició trabajos físicos en su pretemporada

Colo Colo dio inicio a su pretemporada enfocado en dar vuelta lo que fue un opaco Centenario durante 2025. Con la presencia de Arturo Vidal, el equipo adiestrado por Fernando Ortiz se prepara para afrontar un 2026 con tres competiciones locales en la mira.

