Audax Italiano aprovechó la localía en La Florida para festejar ante U. de Concepción

Audax Italiano aprovechó la localía en el Bicentenario de La Florida para tumbar a Universidad de Concepción con un triunfo por 3-0, con goles de Diego Coelho, Federico Mateos, en el inicio de la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

