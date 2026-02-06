Audax Italiano aprovechó la localía en La Florida para festejar ante U. de Concepción
Audax Italiano aprovechó la localía en el Bicentenario de La Florida para tumbar a Universidad de Concepción con un triunfo por 3-0, con goles de Diego Coelho, Federico Mateos, en el inicio de la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.
