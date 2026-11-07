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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[Radio en vivo 🎙️] La UC enfrenta a Deportes Limache en la decisiva fecha 27

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Colo Colo afronta este domingo un cruce decisivo ante Ñublense en Chillán por la fecha 27, jornada en la que tendrá la opción de coronarse en la Liga de Primera si consigue ganar.

La definición solo se estirará si la UC o la U aprovechan una caída "alba" con un triunfo en sus respectivos encuentros.

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12:16 - | Desde Chillán, Rodrigo Gómez nos cuenta que el plantel recibió la noticia del choque protagonizado por Leandro Hernández https://tinyurl.com/bdfxe2sa

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10:28 - | Un duro golpe recibió el plantel de Colo Colo esta mañana luego de la detención de Leandro Hernández, quien protagonizó un choque en Providencia en estado de ebriedad

14:02 - | Una multitud de hinchas despidió al bus de Colo Colo, que ya partió desde el Estadio Monumental rumbo a Chillán para enfrentar a Ñublense en busca del título 2026

13:50 - | Ya comienza como tal el "arengazo" fuera del Monumental. Algunas banderas ya plasman la estrella número 35

13:05 - | Hinchas y barristas de Colo Colo se congregaron desde el mediodía alrededor del Monumental, a la espera de la salida del bus para despedir al equipo

11:56 - | Repasa el equipo estelar preparado por Colo Colo

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