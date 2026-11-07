Colo Colo afronta este domingo un cruce decisivo ante Ñublense en Chillán por la fecha 27, jornada en la que tendrá la opción de coronarse en la Liga de Primera si consigue ganar.

La definición solo se estirará si la UC o la U aprovechan una caída "alba" con un triunfo en sus respectivos encuentros.

Sigue la decisiva fecha 27 en Cooperativa.cl:

1-0: 23' Fernando Zampedri, de penal (UC); 2-0: 31' Tomás Asta-Buruaga (UC); 3-0: 45+4' Fernando Zampedri (UC)

Ñublense vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio Municipal "Nelson Oyarzún Arenas". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.