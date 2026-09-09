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Con Alexis incluido: Conmebol transformó a figuras de Sudamérica en "estrellas ochenteras"

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Conmebol usó sus redes sociales para sumarse al trend viral de los últimos días y publicó imágenes de jugadores de las selecciones sudamericanas al estilo de los años '80.

En la galería, representando a Chile, aparece Alexis Sánchez, el histórico goleador de La Roja y actual jugador del CF Montreal.

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