Con Alexis incluido: Conmebol transformó a figuras de Sudamérica en "estrellas ochenteras"
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Conmebol usó sus redes sociales para sumarse al trend viral de los últimos días y publicó imágenes de jugadores de las selecciones sudamericanas al estilo de los años '80.
En la galería, representando a Chile, aparece Alexis Sánchez, el histórico goleador de La Roja y actual jugador del CF Montreal.
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