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Morat tuvo el primero de sus seis shows en Santiago

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La banda colombiana inició la noche del martes 8 de septiembre su estadía artística en Santiago, que contempla seis conciertos -todos ya vendidos- en el ahora llamado Santander Arena, en el Parque O'Higgins.

El grupo de pop romántico está en Chile como parte de su gira "Ya es mañana World Tour", que tuvo con "Llamada Perdida" sus primeras notas, ante el fervor de sus seguidores.

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