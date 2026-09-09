Morat tuvo el primero de sus seis shows en Santiago
Publicado:
Fotos Destacadas
Parque O'Higgins tendrá fondas sustentables y controles contra alcohol adulterado
Penélope Cruz y Javier Bardem aclamados en su regreso a la alfombra roja veneciana
Mirko Jozic tuvo emotivo encuentro con el plantel de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991
Fotos Recientes
Más de 3.500 armas fueron destruidas por Carabineros
Vozinha repite como titular: La formación de Colo Colo sin Vidal para recibir a Concepción
Morat tuvo el primero de sus seis shows en Santiago
La banda colombiana inició la noche del martes 8 de septiembre su estadía artística en Santiago, que contempla seis conciertos -todos ya vendidos- en el ahora llamado Santander Arena, en el Parque O'Higgins.
El grupo de pop romántico está en Chile como parte de su gira "Ya es mañana World Tour", que tuvo con "Llamada Perdida" sus primeras notas, ante el fervor de sus seguidores.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados