Arnaldo Castillo rebasó a Hugo Brizuela y encaminó el pase de O'Higgins a semis de Copa Chile
Publicado:
Fotos Destacadas
Eje Bandera en Santiago reabrió al transporte público tras 13 años
La Roja entrenó en doble jornada con miras al duelo ante México
De Madrid a Valencia: la crisis habitacional saca a miles a las calles hacia una huelga general
Fotos Recientes
La Roja cumplió con un nuevo entrenamiento de cara al amistoso con México
Arnaldo Castillo rebasó a Hugo Brizuela y encaminó el pase de O'Higgins a semis de Copa Chile
Cientos de personas a favor de la marihuana marcharon por la Alameda
O'Higgins selló su clasificación a semifinales de Copa Chile tras superar por 2-0 a Deportes Concepción en El Teniente. Arnaldo Castillo encaminó la llave anotando tanto en la ida como en la revancha y alcanzó 34 goles con el cuadro rancagüino, superando la marca histórica de su compatriota Hugo Brizuela (33 dianas).
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados