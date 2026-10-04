O'Higgins selló su clasificación a semifinales de Copa Chile tras superar por 2-0 a Deportes Concepción en El Teniente. Arnaldo Castillo encaminó la llave anotando tanto en la ida como en la revancha y alcanzó 34 goles con el cuadro rancagüino, superando la marca histórica de su compatriota Hugo Brizuela (33 dianas).

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