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Arnaldo Castillo rebasó a Hugo Brizuela y encaminó el pase de O'Higgins a semis de Copa Chile

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O'Higgins selló su clasificación a semifinales de Copa Chile tras superar por 2-0 a Deportes Concepción en El Teniente. Arnaldo Castillo encaminó la llave anotando tanto en la ida como en la revancha y alcanzó 34 goles con el cuadro rancagüino, superando la marca histórica de su compatriota Hugo Brizuela (33 dianas).

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