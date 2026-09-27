El papa pidió a los obispos franceses "máxima vigilancia" ante la "lacra de los abusos"

El papa León XIV pidió este domingo a los obispos franceses que continúen trabajando manteniendo "la máxima vigilancia" ante la "lacra de los abusos", durante una reunión que mantuvo con ellos en Lourdes, durante su visita a Francia.

"En los últimos años, ustedes han afrontado con firmeza la dolorosa lacra del abuso de menores cometido por miembros del clero o dentro de la Iglesia. Han tomado medidas valientes para abordarlo, mediante la escucha activa, la búsqueda de la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un firme compromiso con una cultura de prevención y protección contra estos crímenes", dijo el papa en una reunión a puerta cerrada de la que posteriormente se publicó el discurso.

El pontífice agradeció lo que han hecho hasta ahora y reconoció que se han "atravesado momentos muy difíciles".

"Es fundamental continuar por el camino que han emprendido, manteniendo la máxima vigilancia", expresó Robert Prevost, que esta tarde se reunirá en Lourdes con un grupo de siete víctimas.

Y agregó que, al mismo tiempo, el clero "necesita apoyo y aliento".

Más de 300 mil casos de abusos

En Francia se han identificado aproximadamente 330 mil casos de abusos cometidos por miembros del clero entre 1950 y 2020, según una investigación de 2021, y algo menos de 2.000 víctimas han recibido una indemnización por esos delitos.

El papa también pidió a los obispos que "tengan siempre el valor de reconocer las faltas por amor a la Verdad y la determinación de sanar las heridas" pero "no se desanimen por los errores, las inconsistencias o incluso las caídas".

Y agregó: "Ante los inmensos desafíos de nuestro tiempo, los exhorto, queridos hermanos, a demostrar valentía, audacia y creatividad misioneras", aseveró en el discurso a los prelados.

Lourdes: 150 mil fieles asistieron a la misa del papa

Cerca de 150 mil fieles asistieron este domingo a la misa que oficia el papa León XIV en la explanada del santuario mariano de Lourdes, en el suroeste de Francia, en el tercer día de la visita del pontífice a ese país.

Se trata de la capacidad máxima que puede albergar el lugar, según los organizadores, que señalaron que las inscripciones para asistir a la eucaristía se completaron de forma rápida.

El papa celebró una reunión a puerta cerrada con los obispos franceses antes de acudir al altar instalado en la explanada, al que llegó a bordo del 'papamóvil' ante las aclamaciones de los asistentes.

Todos los actos del pontífice en Francia están teniendo un gran seguimiento popular, con la misa de ayer en la plaza de la Concordia de París como punto álgido, con 800 mil asistentes que coparon toda la avenida de los Campos Elíseos y las calles aledañas.

El viernes, 300 mil personas, según las autoridades, acudieron al recorrido que el papa hizo en 'papamóvil' por varias avenidas de París, poco después de su llegada a la capital francesa.