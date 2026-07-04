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Universidad Católica se impuso en una noche de golazo a Deportes Copiapó en el Claro Arena por la quinta fecha del Grupo B de Copa Chile, siendo Jhojan Valencia y Martín Gómez los autores de los goles "cruzados" para la remontada por 2-1.
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