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Cientos de fanáticos dieron la bienvenida a Cristiano Ronaldo en Dallas

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Cientos de aficionados recibieron este sábado a la selección portuguesa a su llegada a Dallas, donde el lunes se enfrentará a España en el estadio AT&T, en los cuartos de final del Mundial 2026.

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