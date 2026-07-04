La formación de Brasil para enfrentar a Noruega en Nueva Jersey
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La formación de Brasil para enfrentar a Noruega en Nueva Jersey
Brasil se medirá ante Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey este domingo 5 de junio a las 16:00 horas. Esta es la probable formación del cuadro dirigido por Carlo Ancelotti.
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