Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago17.2°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Las condolencias del fútbol chileno por la muerte de Reinaldo Sánchez, expresidente de la ANFP

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

A través de sus redes sociales oficiales los diversos clubes del balompié nacional expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers y exmandamás de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, que murió este 24 de septiembre a los 81 años en Viña del Mar.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados