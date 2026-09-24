A través de sus redes sociales oficiales los diversos clubes del balompié nacional expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers y exmandamás de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, que murió este 24 de septiembre a los 81 años en Viña del Mar.

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