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George Russell dominó de principio a fin los entrenamientos libres en Bakú

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El británico George Russell (Mercedes) -segundo en el campeonato- marcó los mejores tiempos este jueves en ambos entrenamientos libres para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

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