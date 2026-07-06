Pese a asegurar la clasificación a octavos de la Copa Chile, Colo Colo lamentó un empate 2-2 ante un combativo Deportes Recoleta en la fecha 5 del Grupo E. Este resultado no solo privó al equipo de Fernando Ortiz de los festejos en Macul, si no que también frenó una racha de cinco triunfos consecutivos en el Monumental conseguida en los últimos partidos.

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