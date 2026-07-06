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Estados Unidos cayó 4-1 ante Bélgica en el Lumen Field de Seattle por los octavos de final del Mundial 2026. Los goles del encuentro fueron anotados por Charles de Ketelaere en dos ocasiones, Hans Vanaken y Romelu Lukaku. El tanto de los anfitriones fue marcado por Malik Tillman.
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