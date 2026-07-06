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Esta es la formación que preparó Lionel Scaloni en la selección de Argentina para enfrentar a Egipto, este martes a las 12:00 horas en Atlanta, en los octavos de final del Mundial 2026.
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