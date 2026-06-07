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Alan Medina le dio el triunfo a Everton frente a Limache en Quillota
El futbolista uruguayo Alan Medina le dio la victoria a Everton frente a Deportes Limache en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña" al anotar el único tanto del encuentro por la última fecha de la Copa de la Liga.
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