El sólido triunfo de Colo Colo en su visita a Concepción por la Copa de la Liga
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Colo Colo cosechó un triunfazo de 3-1 ante Deportes Concepción que lo afianzó en el Grupo A de la Copa de la Liga, que desarrolla su segunda fecha.
Los albos pasaron momentáneamente al liderato, a la espera de lo que haga Coquimbo Unido ante Huachipato.
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