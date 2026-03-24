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El sólido triunfo de Colo Colo en su visita a Concepción por la Copa de la Liga

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Colo Colo cosechó un triunfazo de 3-1 ante Deportes Concepción que lo afianzó en el Grupo A de la Copa de la Liga, que desarrolla su segunda fecha.

Los albos pasaron momentáneamente al liderato, a la espera de lo que haga Coquimbo Unido ante Huachipato.

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