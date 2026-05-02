Everton amargó a Palestino y lo dejó al borde de la eliminación en Copa de la Liga
Publicado:
Fotos Destacadas
Carabineros busca a sujetos que intentaron robar en sucursal de BancoEstado
Bayern Munich jugó con suplentes y salvó un agónico empate ante el colista de la Bundesliga
La primera marcha del Día de los Trabajadores bajo el Gobierno de Kast
Fotos Recientes
Everton amargó a Palestino y lo dejó al borde de la eliminación en Copa de la Liga
U. de Chile arrasó con cinco goles en su visita a La Serena por la Copa de la Liga
Vadulli evitó la escapada de La Calera en Copa de la Liga con el agónico gol del empate para Audax
Everton rescató un empate 2-2 ante Palestino, luego de estar 0-2 abajo por los goles de Gonzalo Tapia y Ronnie Fernández, y dejó al cuadro "árabe" al borde de la eliminación en la Copa de la Liga, ya que el equipo tetracolor quedó último del Grupo C con 2 puntos y ahora está obligado a ganar sus dos partidos restantes ante Deportes Limache y O'Higgins para sostener alguna opción de pelear el único cupo de clasificación.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados