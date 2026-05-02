Everton rescató un empate 2-2 ante Palestino, luego de estar 0-2 abajo por los goles de Gonzalo Tapia y Ronnie Fernández, y dejó al cuadro "árabe" al borde de la eliminación en la Copa de la Liga, ya que el equipo tetracolor quedó último del Grupo C con 2 puntos y ahora está obligado a ganar sus dos partidos restantes ante Deportes Limache y O'Higgins para sostener alguna opción de pelear el único cupo de clasificación.

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