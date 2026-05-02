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Vadulli evitó la escapada de La Calera en Copa de la Liga con el agónico gol del empate para Audax

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Unión La Calera sacaba una buena ventaja en el Grupo D de la Copa de la Liga con anotación de Kevin Méndez a los 85', pero Michael Vadulli anotó a los 90' el 1-1 final de Audax Italiano que encendió la tabla.

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