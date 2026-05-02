U. de Chile arrasó con cinco goles en su visita a La Serena por la Copa de la Liga
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Universidad de Chile sumó un triunfo vistoso en la Copa de la Liga después de imponerse 0-5 a Deportes La Serena en La Portada. Con goles de Agustín Arce, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez y un doblete de Maximiliano Guerrero los pupilos de Fernando Gago se ubicaron líderes del Grupo D en la cuarta fecha.
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