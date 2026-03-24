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La Calera pegó en el Nacional y amargó el debut de Gago al mando de la U

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Unión La Calera, con solitario gol de Bayron Oyarzo (25') derrotó en la segunda fecha de la Copa de la Liga a Universidad de Chile, conjunto que vivía el primer partido junto a su nuevo director técnico Fernando Gago.

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