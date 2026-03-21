Las postales que dejó la igualdad de Huachipato y D. Concepción por la Copa de la Liga
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En un interesante partido, Huachipato y Deportes Concepción debutaron en la Copa de la Liga con un empate 2-2. Lionel Altamirano y Ezequiel Cañete marcaron para los "acereros", mientras Joaquín Larrivey se anotó con un doblete para el "León de Collao".
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