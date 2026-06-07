Universidad de Chile y Audax Italiano igualaron en un amargo adiós a la Copa de la Liga
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Universidad de Chile empató 2-2 ante Audax Italiano por la última fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga, resultado que decretó la eliminación de ambas escuadras del certamen. La paridad en Ñuñoa, combinada con el triunfo de Unión La Calera sobre Deportes La Serena, dejó al cuadro laico y al elenco de colonia sin opciones de avanzar.
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