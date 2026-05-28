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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Libertadores: Universidad Católica se juega la clasificación a octavos ante Boca Juniors

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Este jueves Universidad Católica juega un partido clave en el Grupo D de Copa Libertadores ante Boca Juniors.

Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl:

- Boca Juniors vs. U. Católica. 20:30 horas. Estadio La Bombonera. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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