"Chorri" Palacios y "Nacho" González fueron los héroes de Everton para derribar a Limache
Publicado:
Fotos Destacadas
Las postales de la victoriosa final de Las Diablas en el Premundial
Nuevos buses eléctricos ahora conectan a Tiltil y Colina con Santiago
Cobresal cayó ante Palestino y sumó su tercer partido al hilo sin ganar
Fotos Recientes
Cambio de mando: Preparativos finales en La Moneda a la espera de Kast
Boric y Kast se reencontraron en cambio de mando del Ejército
Cobresal cayó ante Palestino y sumó su tercer partido al hilo sin ganar
Cristian Palacios e Ignacio González fueron las figuras de Everton en la victoria 1-0 que les permitió derribar al líder, Deportes Limache. El "Chorri" anotó el gol de la diferencia en la sexta fecha y el "Nacho" contuvo un penal a los "tomateros" en los descuentos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados