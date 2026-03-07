Cristian Palacios e Ignacio González fueron las figuras de Everton en la victoria 1-0 que les permitió derribar al líder, Deportes Limache. El "Chorri" anotó el gol de la diferencia en la sexta fecha y el "Nacho" contuvo un penal a los "tomateros" en los descuentos.

