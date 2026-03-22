FC Barcelona sorprendió en la previa de su duelo ante Rayo Vallecano con el lanzamiento de una reedición de la mítica camiseta que usó Ronaldinho en la temporada 2005/06, cuando ganó el Balón de Oro.

Pese al sorpresivo remake, la casaquilla no se usará en la jornada de indumentarias retro programada por La Liga en abril, puesto que no dieron los tiempos para incluir los sponsors en la versión comercial. En su lugar, el "Barça" improvisará con la camiseta de la pasada temporada 2024/25.

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