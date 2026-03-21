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Fernando Gago lideró su primer entrenamiento como nuevo técnico de la U

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Fernando Gago lideró su primer entrenamiento como nuevo director técnico de Universidad de Chile durante este sábado en el CDA.

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