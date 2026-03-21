Presidente Kast asistió a funeral de mártir Javier Figueroa en Puerto Varas
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El Presidente José Antonio Kast participó este sábado en Puerto Varas del funeral del suboficial mayor de Carabineros Javier Figueroa, asesinado tras recibir un disparo en la cabeza en un procedimiento en Puerto Varas.
En la ceremonia religiosa, el Mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno con "cuidar" la institución policial.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en el respeto hacia los funcionarios policiales y a contribuir a que se establezcan responsabilidades en este caso, reiterando que el objetivo es "hacer justicia" para la familia del uniformado.
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