Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago13.0°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Presidente Kast asistió a funeral de mártir Javier Figueroa en Puerto Varas

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Presidente José Antonio Kast participó este sábado en Puerto Varas del funeral del suboficial mayor de Carabineros Javier Figueroa, asesinado tras recibir un disparo en la cabeza en un procedimiento en Puerto Varas.

En la ceremonia religiosa, el Mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno con "cuidar" la institución policial.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en el respeto hacia los funcionarios policiales y a contribuir a que se establezcan responsabilidades en este caso, reiterando que el objetivo es "hacer justicia" para la familia del uniformado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados