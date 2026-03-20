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Sin Zampedri: La alineación de la UC para debutar en la Copa de la Liga ante U. de Conce

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Universidad Católica preparó su oncena estelar para medirse con Universidad de Concepción en la primera fecha de la Copa de la Liga, con la ausencia de Fernando Zampedri como gran novedad, a modo de precaución por una contusión toráxica.

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