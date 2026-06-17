Un 17 de junio de 1982, Carlos Humberto Caszely, leyenda de la selección chilena y Colo Colo, volvió a escribir su nombre en la historia de los mundiales. Ocho años después de haberse convertido en el primer expulsado con roja directa, el "Chino" se convirtió en el primero en fallar un penal, en el duelo ante Austria en Oviedo, en el Mundial de España 1982. Ese error hace 44 años, "el penal de Caszely", fue un hito en el torneo, con un impacto cultural que resuena hasta en la actualidad.

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