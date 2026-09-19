Wanderers se estrelló con Real Madrid y el polémico arbitraje de Sylwestrzak en la Intercontinental sub 20
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Santiago Wanderers lamentó un 3-1 a manos de Real Madrid en la Copa Intercontinental sub 20 disputada en el "Santiago Bernabéu" y que quedó marcada por el controversial arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak, quien tras la merecida expulsión de Alexander Dubó también castigó a los chilenos con polémicas tarjetas rojas para Cristopher Valenzuela y Nicolás Carvacho (SW).
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