Santiago Wanderers lamentó un 3-1 a manos de Real Madrid en la Copa Intercontinental sub 20 disputada en el "Santiago Bernabéu" y que quedó marcada por el controversial arbitraje del polaco Damian Sylwestrzak, quien tras la merecida expulsión de Alexander Dubó también castigó a los chilenos con polémicas tarjetas rojas para Cristopher Valenzuela y Nicolás Carvacho (SW).

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