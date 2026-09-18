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Tópicos: Deportes | Fútbol | Intercontinental

Santiago Wanderers enfrenta a Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20

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Autor: Redacción Cooperativa

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Santiago Wanderers enfrenta a Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20
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Copa Intercontinental Sub 20

  • Real Madrid (ESP) 0-0 Santiago Wanderers (CHI). Primer tiempo. Estadio "Santiago Bernabéu". 

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07:51 - | El wanderino Amari Silva y el madrileño Alexis Ciria reciben la primeras amarillas del partido por darse empujones tras una falta del español

07:32 - | ¡ARRANCÓ EL PARTIDO, VAMOS "CATURROS"! Santiago Wanderers enfrenta a Real Madrid por la Copa Intercontinental sub 20 en el Estadio "Santiago Bernabéu"

07:30 - | SANTIAGO WANDERERS: Fabiano Avello; Amaro Silva, Cristopher Valenzuela, Benjamín Adasme; Alexander Dubó, Lucas Avendaño [C], Cristóbal Villarroel, Vicente Vargas; Ignacio Flores, Christian Silva, Cirstóbal Ponce

07:27 - | REAL MADRID: Javi Navarro; Jesús Fortea, Mario Rivas, Joan Martínez, Diego Aguado; Jorge Cestero, Sergio Martínez, Carlos Díez [C]; Daniel Yáñez, Alexis Ciria; Yeremaiah Ramos

07:23 - | ¡EQUIPOS A LA CANCHA! Real Madrid, Santiago Wanderers y los árbitros ya están en el césped del "Santiago Bernabéu" para la Intercontinental sub 20

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