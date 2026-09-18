Santiago Wanderers enfrenta a Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20
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07:51 - | El wanderino Amari Silva y el madrileño Alexis Ciria reciben la primeras amarillas del partido por darse empujones tras una falta del español
07:32 - | ¡ARRANCÓ EL PARTIDO, VAMOS "CATURROS"! Santiago Wanderers enfrenta a Real Madrid por la Copa Intercontinental sub 20 en el Estadio "Santiago Bernabéu"
07:30 - | SANTIAGO WANDERERS: Fabiano Avello; Amaro Silva, Cristopher Valenzuela, Benjamín Adasme; Alexander Dubó, Lucas Avendaño [C], Cristóbal Villarroel, Vicente Vargas; Ignacio Flores, Christian Silva, Cirstóbal Ponce
07:27 - | REAL MADRID: Javi Navarro; Jesús Fortea, Mario Rivas, Joan Martínez, Diego Aguado; Jorge Cestero, Sergio Martínez, Carlos Díez [C]; Daniel Yáñez, Alexis Ciria; Yeremaiah Ramos
07:23 - | ¡EQUIPOS A LA CANCHA! Real Madrid, Santiago Wanderers y los árbitros ya están en el césped del "Santiago Bernabéu" para la Intercontinental sub 20
07:16 - | Así fue parte del calentamiento wanderino
07:11 - | ¡FOMACIÓN CHILENA, ASÍ VAN LOS PORTEÑOS! Revisa la alineación confirmada de Santiago Wanderers para la Intercontinental sub 20 ante Real Madrid
07:10 - | ¡ALINEACIÓN "MERENUE"! Así formará Real Madrid para medirse ante el "Decano"
06:29 - | Así está el camarín "caturro" en el "Santiago Bernabéu"