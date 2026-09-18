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Llegaron las Fiestas Patrias y los diversos clubes del fútbol chileno, así como La Roja, no tardaron en conmemorar un nuevo 18 de septiembre a través de sus redes sociales.
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