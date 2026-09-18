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El tropiezo de La Roja Sub 20 ante Perú en los Juegos Sudamericanos

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La Roja Sub 20 tropezó con la selección de Perú este viernes en Rosario, al perder por 2-0 en la segunda fecha del Grupo A de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

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