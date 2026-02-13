La desazón de Everton tras caer ante Huachipato y sumar su tercera derrota consecutiva
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación que alista "Paqui" para el duelo de Universidad a Chile ante Palestino
Con Cepeda protagonista: El empate de Elche ante Osasuna en La Liga de España
Boric apareció en La Moneda con su hija en brazos: "A la mamá se le terminó el posnatal"
Fotos Recientes
AC Milan venció en la agonía a Pisa de Felipe Loyola en la Serie A
La desazón de Everton tras caer ante Huachipato y sumar su tercera derrota consecutiva
Con Cepeda protagonista: El empate de Elche ante Osasuna en La Liga de España
Everton de Viña del Mar sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga de Primera, tras perder por 0-3 ante Huachipato en el Estadio "Nicolás Chahuán". Los goles fueron un doblete de Maxi Gutiérrez y uno de Mario Briceño para el conjunto de Talcahuano, en el inicio de la tercera fecha.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados