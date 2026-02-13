Everton de Viña del Mar sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga de Primera, tras perder por 0-3 ante Huachipato en el Estadio "Nicolás Chahuán". Los goles fueron un doblete de Maxi Gutiérrez y uno de Mario Briceño para el conjunto de Talcahuano, en el inicio de la tercera fecha.

