El polémico empate de Palestino y U. de Chile en La Cisterna
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación que alista "Paqui" para el duelo de Universidad a Chile ante Palestino
Con Cepeda protagonista: El empate de Elche ante Osasuna en La Liga de España
Boric apareció en La Moneda con su hija en brazos: "A la mamá se le terminó el posnatal"
Fotos Recientes
La formación de la UC para visitar a Cobresal en El Salvador
El polémico empate de Palestino y U. de Chile en La Cisterna
Bilateral de Segpres: Ministra Lobos recibió a García Ruminot en La Moneda
Palestino y Universidad de Chile protagonizaron un empate sin goles este viernes en La Cisterna, en la tercera fecha de la Liga de Primera 2026. El partido terminó con controversia, por un gol anulado a Charles Aránguiz por una dudosa mano previa de Matías Zaldivia.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados