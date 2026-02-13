Síguenos:
El polémico empate de Palestino y U. de Chile en La Cisterna

Palestino y Universidad de Chile protagonizaron un empate sin goles este viernes en La Cisterna, en la tercera fecha de la Liga de Primera 2026. El partido terminó con controversia, por un gol anulado a Charles Aránguiz por una dudosa mano previa de Matías Zaldivia.

