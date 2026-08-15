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DT de Las Diablas tras el debut: No hay que celebrar una derrota, pero quedan buenas sensaciones

Publicado: | Fuente: Chile Hockey
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Cristóbal Rodríguez, coach de Las Diablas, repasó el debut en el Mundial de hockey césped con un 0-2 ante el local Países Bajos y señaló que "si bien nunca hay que celebrar una derrota, termino con buenas sensaciones, de tranquilidad ante las campeonas mundiales y olímpicas", aunque "de nada sirve haber tenido este buen rendimiento si no somos capaces de ganarle a Japón".

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