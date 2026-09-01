Un operativo contra el comercio ambulante en el centro de Temuco, Región de La Araucanía, culminó con enfrentamientos entre guardias de seguridad municipales y comerciantes, dejando a ocho inspectores lesionados y cinco detenidos.

El encargado de seguridad municipal, Richard Gutiérrez, relató que los comerciantes "comenzaron a agredir cobardemente agredir cobardemente a nuestros funcionarios con golpes de puño, patadas; arrojaron especies, canastos, otros elementos de madera y, obviamente, esto provocó que de manera inmediata concurriera al lugar Carabineros".

La situación terminó con la detención de tres hombres y dos mujeres, que pertenecen al clan familiar "Pacheco" dedicado al comercio informal; mientras, que ocho funcionarios municipales resultaron lesionados y trasladados a un centro asistencial.

La acción se enmarcó dentro del plan integral de recuperación de espacios públicos de la Municipalidad de Temuco para erradicar el comercio ambulante del centro de la ciudad, que ha traído consigo diversos enfrentamientos entre comerciantes y funcionarios.

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