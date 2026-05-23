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Erick Pulgar fue suplente en dolorosa caída de Flamengo ante Palmeiras

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Flamengo sufrió un duro tropiezo como local al caer 3-0 ante Palmeiras por el Brasileirao con anotaciones de José Manuel López a los 38 minutos, Allan a los 57' y Paulinho a los 90+5', en un partido que además tuvo presencia chilena en la banca: Erick Pulgar volvió a una citación del Mengao y apareció entre los suplentes, aunque no pudo evitar la caída del elenco carioca ante uno de sus rivales directos. En el "Fla" fue expulsado Jorge Carrascal a los 20 minutos.

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