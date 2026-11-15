La desazón de Rangers tras consumarse el descenso a Segunda División
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Las lágrimas y la desazón se apoderaron del plantel de Rangers de Talca luego de sellarse su descenso a la Segunda División tras empatar sin goles en su visita a Deportes Santa Cruz en la última fecha de la Liga de Ascenso.
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