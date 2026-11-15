San Luis venció a San Marcos en Arica con uno menos y forzó la definición ante Cobreloa
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San Luis venció a San Marcos en Arica con uno menos y forzó la definición ante Cobreloa
Cobreloa vio amargado su triunfo ante Puerto Montt y disputará una definición con San Luis
San Luis resistió hasta el final con un hombre menos para llevarse un 0-1 ante San Marcos en Arica durante el cierre de la fase regular en la Liga de Ascenso, consiguiendo 57 unidades y forzando un partido único de definición ante Cobreloa por el título de la categoría.
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