Cobreloa vio amargado su triunfo ante Puerto Montt y disputará una definición con San Luis
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Cobreloa vio amargado su triunfo ante Puerto Montt y disputará una definición con San Luis
Cobreloa venció por 3-0 a Deportes Puerto Montt en el Estadio Zorros del Desierto y, pese a que alcanzó los 57 puntos, no le bastó para proclamarse campeón de forma directa debido al triunfo en paralelo de San Luis, obligando a disputar un partido de definición en cancha neutral para dirimir al campeón de la Liga de Ascenso.
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