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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Recoleta e Iquique dan cierre a la fase regular en la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Deportes Recoleta e Iquique dan cierre a la fase regular en la Liga de Ascenso
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Este domingo se cierra la fase regular de la Liga de Ascenso, con una gran jornada de partidos en simultáneo que definirá el título entre Cobreloa y San Luis, junto a la lucha por la permanencia entre Rangers, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe.

- Sigue los duelos en Cooperativa.cl:

Domingo 15 de noviembre

  • Santiago Wanderers 1-1 Deportes Copiapó, Finalizado. Estadio "Elías Figueroa".

0-1: 6' Manuel López (COP); 1-1: 85' Sergio Felipe (SW)

1-0: 31' Gustavo Gotti (COB). 2-0: 74' Cristián Muga (COB). 3-0: 90+3' Rodolfo González (COB).

  • San Marcos de Arica 0-1 San Luis de Quillota, Finalizado. Estadio "Carlos Dittborn".

0-1: 85' Guillermo Avello (SL).

  • Unión San Felipe 3-4 Unión Española, Segundo tiempo. Estadio Municipal de San Felipe.

0-1: 6' Angelo Araos (UE). 0-2: 28' Pablo Aránguiz, de penal (UE). 1-2: 43' Agustín Fontana, de penal (USF). 1-3: 54' Filipe Masrri (UE). 2-3: 69' Bairo Riveros (USF). 3-4: 90+1' Agustín Fontana (USF).

  • Deportes Santa Cruz 0-0 Rangers, Finalizado. Estadio "Joaquín Muñoz".
  • Magallanes 2-3 Deportes Antofagasta, Finalizado. Estadio Municipal de San Bernardo.

0-1: 36' Matías Gallegos (ANT). 1-1: 37' Facundo Pereza (MAG). 1-2: 71' Diego Rojas. 1-3: 75' José Bandez.

  • Deportes Recoleta 0-0 Deportes Iquique, Primer tiempo. Estadio Municipal de La Pintana.

Domingo 30 de octubre

  • Curicó Unido 4-1 Deportes Temuco. Finalizado Estadio La Granja.

1-0: 24' Antonio Ramírez (CUR); 2-0: 29' Jorge Caroca (CUR); 3-0: 34' Leandro Benegas (CUR); 4-0: 40' Jorge Caroca (CUR); 4-1: 88' Diego Buonanotte, de penal (TEM)

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20:02 - | ¡Final en Arica! San Luis vence a San Marcos y logra igualar a Cobreloa en el primer lugar de la tabla para obligar a un partido de definición

19:54 - | ¡Final en Santa Cruz! Rangers no pasa del 0-0 ante el cuadro local y se sentencia el desceno talquino a Segunda División

19:51 - | ¡Gol de Unión Española! Pablo Aránguiz logra su doblete y marca el 2-4 ante Unión San Felipe

19:44 - | ¡Gol de San Luis! Guillermo Avello marca el 0-1 ante San Marcos y a los 85' está forzando un partido de definición ante Cobreloa

19:39 - | ¡Gol de Cobreloa! El uruguayo Cristian Muga anota el 2-0 para el cuadro naranja ante Deportes Puerto Montt

19:37 - | ¡Gol de Unión San Felipe! Bairo Riveros descuenta para el cuadro del Aconcagua y deja 2-3 el marcador

19:10 - | ¡Gol de Unión Española! Filipe Massri anota el 1-3 para el cuadro hispano ante Unión San Felipe y se ilusiona con la liguilla

18:45 - | ¡Gol de San Felipe! Agustín Fontana descuenta para el cuadro del Aconcagua y marca el 1-2 ante Unión Española

18:41 - | ¡Gol de Magallanes! Facundo Pereza logra el empate 1-1 ante Antofagasta en San Bernardo

18:40 - | ¡Gol de Antofagasta! Matías Gallegos anota el 1-0 para el cuadro puma ante Magallanes

18:36 - | ¡Lo desestima el juez! Nicolás Gamboa sanciona penal, pero tras revisión en el VAR decide lo contrario. Se mantiene el 0-0 entre San Marcos y San Luis

18:36 - | ¡Gol de Cobreloa! Gustavo Gotti anota el 1-0 para el elenco naranja y enciende la ilusión para el cuadro de Calama.

18:22 - | ¡Roja en San Luis! Tras intervención del VAR el cuadro quillotano se queda con 10 luego de la expulsión del argentino Facundo Suárez

18:10 - | ¡Penal fallado para Rangers! Alejandro Márquez dispara pero el portero de Santa Cruz reacciona y se mantiene el 0-0 en duelo clave para evitar el descenso

17:48 - | ¡Se juega en Arica, Santa, Calama, San Bernardo y San Felipe! Se define la Liga de Ascenso en la parte alta y en la parte baja

17:47 - | En la Plaza de Armas de Quillota se reunió gran cantidad de gente para presenciar el duelo ante San Marcos de Arica

13:50 - | ¡PARTIDO TERMINADO! Santiago Wanderers y Deportes Copiapó firmaron un 1-1 en Valparaíso por la última fecha de la Liga de Ascenso

13:31 - | ¡GOOOOLAZO! A los 85', Sergio Felipe se matriculó con una chilena para el 1-1 de Santiago Wanderers ante Deportes Copiapó

12:52 - | ¡Final del primer tiempo! Deportes Copiapó vence por la mínima a Santiago Wanderers. Por ahora, Unión se queda sin liguilla

12:23 - | El partido en Valparaíso se detiene por problemas de salud de un hincha en las gradas. El cuerpo médico de Santiago Wanderers acude a la tribuna Andes del Estadio "Elías Figueroa"

12:06 - | ¡HORROR DEL ARQUERO Y GOOOOOOOL! Santiago Wanderers perdió el balón y el arquero Bayron Martínez falló de manera increíble: Manuel López puso el 1-0 de Copiapó a los 6 minutos

12:00 - | ¡SE JUEGA EN VALPARAÍSO! Santiago Wanderers recibe a Deportes Copiapó por la última fecha de la Liga de Ascenso

11:57 - | Movimiento en Valparaíso: Santiago Wanderers y Deportes Copiapó ya están en la cancha. Unión Española depende del resultado de los copiapinos para aspirar a la liguilla

10:57 - | Múltiples señales y algunos solo por streaming: Conoce cómo será la cobertura televisiva

09:23 - | Repasa todos los detalles que debes saber para hoy

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