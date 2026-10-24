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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[Radio en vivo🎙] San Luis cae con Recoleta en la decisiva penúltima fecha del Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los partidos de los duelos en simultáneo en Cooperativa.cl.

[Radio en vivo🎙] San Luis cae con Recoleta en la decisiva penúltima fecha del Ascenso
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La fecha 29 de la Liga de Ascenso este sábado vive una infartante y decisiva jornada en simultáneo, con disputas en todos los frentes de la tabla, incluyendo la lucha de San Luis y Cobreloa por el título. Sigue todos los detalles:

Sábado 24 de octubre

  • San Luis 0-1 Deportes Recoleta. Entretiempo. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández". Escucha el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.
  • Rangers de Talca 0-0 Cobreloa. Primer tiempo. Estadio Bicentenario Fiscal de Talca.
  • Unión Española 1-1 Santiago Wanderers. Entretiempo. Estadio Santa Laura.

0-1: 4' Ignacio Flores (SW); 1-1: 45+1' Franco Ratotti (UE)

  • Deportes Puerto Montt 2-0 Unión San Felipe. Entretiempo. Estadio Bicentenario Chinquihue.

1-0: 17' Luciano Vázquez (DPM); 2-0: 41' Maximiliano Riveros (DPM)

  • Deportes Copiapó 0-1 Deportes Santa Cruz. Entretiempo. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

0-1: 33' Gino Alcuema (DSC)

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18:31 - | Revisa el gol recoletano en el "Lucio Fariña"

18:22 - | ¡AL DESCANSO! San Luis cae por la mínima ante Recoleta, pero sigue como puntero pues Cobreloa está 0-0 frente a Rangers en simultáneo por la penúltima fecha

18:17 - | ¡CAYÓ EL EMPATE EN SANTA LAURA! Franco Rattotti pone el 1-1 de Unión Española en la recta final del primer tiempo contra Santiago Wanderers

18:16 - | ¡SEGUNDO GOOOL DE LOS "DELFINES"! Maximiliano Riveros aumentó la ventaja de Deportes Puerto Montt, que se impone 2-0 al complicado Unión San Felipe

18:08 - | ¡GOOOOL DE RECOLETA EN QUILLOTA! Fea falla en el fondo de San Luis y Germán Estigarribia pone el 0-1 visitante frente al puntero del Ascenso

17:58 - | ¡GOOOOL IMPORTANTE EN EL FONDO! Deportes Santa Cruz se impone por 1-0 en su visita a Deportes Copiapó gracias a Gino Alcuema

17:53 - | Así fue la expulsión de Meza en San Luis

17:42 - | ¡GOL EN EL CHINQUIHUE! Deportes Puerto Montt complica a Unión San Felipe con el 1-0: Anotó Luciano Vázquez

17:41 - | ¡EXPULSADO EN SAN LUIS! A los 9 minutos, el VAR llamó a revisión e Ignacio Meza vio la tarjeta roja por un pisotón a Pedro Sánchez

17:37 - | ¡GOL EN SANTA LAURA! Santiago Wanderers puso el 1-0 ante Unión Española a los cuatro minutos: El arquero Enzo Uribe le dejó servido el balón a Ignacio Flores

17:32 - | ¡PITAZO INICIAL EN EL ASCENSO! El puntero San Luis recibe a Recoleta, el escolta Cobreloa visita a Rangers y se juegan otros tres duelos en simultáneo por la crucial penúltima fecha

17:31 - | Antes del inicio del San Luis-Recoleta se realiza un minuto de silencio por Diego Astudillo y Javiera Aguilar, hinchas quillotanos que fallecieron rumbo a Puerto Montt previo al partido de la fecha anterior

17:25 - | ¡Equipos a la cancha! San Luis y Deportes Recoleta saltan al sintético del "Lucio Fariña". Lo mismo pasa en Copiapó, Puerto Montt, Talca y el Santa Laura para el resto de partidos en paralelo

16:39 - | Ya puedes seguir todas las alternativas de los partidos junto al equipo de Cooperativa Deportes

15:26 - | Pese a los "escritoriazos" pendientes en la ANFP: Repasa cómo los quillotanos pueden coronarse monarcas ante Recoleta

15:01 - | ¡Todos pelean por algo! Revisa el panorama completo para los partidos de este sábado

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