18:31 - | Revisa el gol recoletano en el "Lucio Fariña" %u26BD%uD83D%uDCA5%uD83D%uDD35 ¡Los textileros complican al puntero! Deportes Recoleta aprovecha que San Luis tiene un hombre menos y anota en el final del primer tiempo, en este #MatchdaySábado. ¡Disfruta la #LigaDeAscensoCaixun 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax %uD83D%uDCF2 https://t.co/L7SIM4R2ve — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 24, 2026

18:22 - | ¡AL DESCANSO! San Luis cae por la mínima ante Recoleta, pero sigue como puntero pues Cobreloa está 0-0 frente a Rangers en simultáneo por la penúltima fecha

18:17 - | ¡CAYÓ EL EMPATE EN SANTA LAURA! Franco Rattotti pone el 1-1 de Unión Española en la recta final del primer tiempo contra Santiago Wanderers

18:16 - | ¡SEGUNDO GOOOL DE LOS "DELFINES"! Maximiliano Riveros aumentó la ventaja de Deportes Puerto Montt, que se impone 2-0 al complicado Unión San Felipe

18:08 - | ¡GOOOOL DE RECOLETA EN QUILLOTA! Fea falla en el fondo de San Luis y Germán Estigarribia pone el 0-1 visitante frente al puntero del Ascenso

17:58 - | ¡GOOOOL IMPORTANTE EN EL FONDO! Deportes Santa Cruz se impone por 1-0 en su visita a Deportes Copiapó gracias a Gino Alcuema

17:53 - | Así fue la expulsión de Meza en San Luis %uD83D%uDC24%u274C%uD83D%uDFE5 SE COMPLICA EL CANARIO Ignacio Meza, tras revisión de VAR, vio la tarjeta roja en los primeros compases del partido entre San Luis y Deportes Recoleta en este #MatchdaySábado. ¡Disfruta la #LigaDeAscensoCaixun 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax %uD83D%uDCF2 https://t.co/lgVlO00u8C — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 24, 2026

17:42 - | ¡GOL EN EL CHINQUIHUE! Deportes Puerto Montt complica a Unión San Felipe con el 1-0: Anotó Luciano Vázquez

17:41 - | ¡EXPULSADO EN SAN LUIS! A los 9 minutos, el VAR llamó a revisión e Ignacio Meza vio la tarjeta roja por un pisotón a Pedro Sánchez

17:37 - | ¡GOL EN SANTA LAURA! Santiago Wanderers puso el 1-0 ante Unión Española a los cuatro minutos: El arquero Enzo Uribe le dejó servido el balón a Ignacio Flores

17:32 - | ¡PITAZO INICIAL EN EL ASCENSO! El puntero San Luis recibe a Recoleta, el escolta Cobreloa visita a Rangers y se juegan otros tres duelos en simultáneo por la crucial penúltima fecha

17:31 - | Antes del inicio del San Luis-Recoleta se realiza un minuto de silencio por Diego Astudillo y Javiera Aguilar, hinchas quillotanos que fallecieron rumbo a Puerto Montt previo al partido de la fecha anterior

17:25 - | ¡Equipos a la cancha! San Luis y Deportes Recoleta saltan al sintético del "Lucio Fariña". Lo mismo pasa en Copiapó, Puerto Montt, Talca y el Santa Laura para el resto de partidos en paralelo

16:39 - | Ya puedes seguir todas las alternativas de los partidos junto al equipo de Cooperativa Deportes [Radio en vivo%uD83C%uDF99] ¡La jornada crucial del Ascenso está en @Cooperativa! Te llevamos los detalles del duelo entre el puntero San Luis ante Deportes Recoleta por la penúltima fecha, junto a los otros resultados en simultáneo, junto a @ernestomatomato, Igor Ochoa, @RoContrerasL y @sebaguilarg https://t.co/NbnSPqVWdR — Cooperativa (@Cooperativa) October 24, 2026

15:26 - | Pese a los "escritoriazos" pendientes en la ANFP: Repasa cómo los quillotanos pueden coronarse monarcas ante Recoleta