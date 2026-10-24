[Radio en vivo🎙] San Luis cae con Recoleta en la decisiva penúltima fecha del Ascenso
Sigue los partidos de los duelos en simultáneo en Cooperativa.cl.
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La fecha 29 de la Liga de Ascenso este sábado vive una infartante y decisiva jornada en simultáneo, con disputas en todos los frentes de la tabla, incluyendo la lucha de San Luis y Cobreloa por el título. Sigue todos los detalles:
0-1: 4' Ignacio Flores (SW); 1-1: 45+1' Franco Ratotti (UE)
1-0: 17' Luciano Vázquez (DPM); 2-0: 41' Maximiliano Riveros (DPM)
0-1: 33' Gino Alcuema (DSC)
18:31 - | Revisa el gol recoletano en el "Lucio Fariña"
%u26BD%uD83D%uDCA5%uD83D%uDD35 ¡Los textileros complican al puntero! Deportes Recoleta aprovecha que San Luis tiene un hombre menos y anota en el final del primer tiempo, en este #MatchdaySábado. ¡Disfruta la #LigaDeAscensoCaixun 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax %uD83D%uDCF2 https://t.co/L7SIM4R2ve— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 24, 2026
18:22 - | ¡AL DESCANSO! San Luis cae por la mínima ante Recoleta, pero sigue como puntero pues Cobreloa está 0-0 frente a Rangers en simultáneo por la penúltima fecha
18:17 - | ¡CAYÓ EL EMPATE EN SANTA LAURA! Franco Rattotti pone el 1-1 de Unión Española en la recta final del primer tiempo contra Santiago Wanderers
18:16 - | ¡SEGUNDO GOOOL DE LOS "DELFINES"! Maximiliano Riveros aumentó la ventaja de Deportes Puerto Montt, que se impone 2-0 al complicado Unión San Felipe
18:08 - | ¡GOOOOL DE RECOLETA EN QUILLOTA! Fea falla en el fondo de San Luis y Germán Estigarribia pone el 0-1 visitante frente al puntero del Ascenso
17:58 - | ¡GOOOOL IMPORTANTE EN EL FONDO! Deportes Santa Cruz se impone por 1-0 en su visita a Deportes Copiapó gracias a Gino Alcuema
17:53 - | Así fue la expulsión de Meza en San Luis
%uD83D%uDC24%u274C%uD83D%uDFE5 SE COMPLICA EL CANARIO Ignacio Meza, tras revisión de VAR, vio la tarjeta roja en los primeros compases del partido entre San Luis y Deportes Recoleta en este #MatchdaySábado. ¡Disfruta la #LigaDeAscensoCaixun 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax %uD83D%uDCF2 https://t.co/lgVlO00u8C— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 24, 2026
17:42 - | ¡GOL EN EL CHINQUIHUE! Deportes Puerto Montt complica a Unión San Felipe con el 1-0: Anotó Luciano Vázquez
17:41 - | ¡EXPULSADO EN SAN LUIS! A los 9 minutos, el VAR llamó a revisión e Ignacio Meza vio la tarjeta roja por un pisotón a Pedro Sánchez
17:37 - | ¡GOL EN SANTA LAURA! Santiago Wanderers puso el 1-0 ante Unión Española a los cuatro minutos: El arquero Enzo Uribe le dejó servido el balón a Ignacio Flores
17:32 - | ¡PITAZO INICIAL EN EL ASCENSO! El puntero San Luis recibe a Recoleta, el escolta Cobreloa visita a Rangers y se juegan otros tres duelos en simultáneo por la crucial penúltima fecha
17:31 - | Antes del inicio del San Luis-Recoleta se realiza un minuto de silencio por Diego Astudillo y Javiera Aguilar, hinchas quillotanos que fallecieron rumbo a Puerto Montt previo al partido de la fecha anterior
17:25 - | ¡Equipos a la cancha! San Luis y Deportes Recoleta saltan al sintético del "Lucio Fariña". Lo mismo pasa en Copiapó, Puerto Montt, Talca y el Santa Laura para el resto de partidos en paralelo
16:39 - | Ya puedes seguir todas las alternativas de los partidos junto al equipo de Cooperativa Deportes
[Radio en vivo%uD83C%uDF99] ¡La jornada crucial del Ascenso está en @Cooperativa! Te llevamos los detalles del duelo entre el puntero San Luis ante Deportes Recoleta por la penúltima fecha, junto a los otros resultados en simultáneo, junto a @ernestomatomato, Igor Ochoa, @RoContrerasL y @sebaguilarg https://t.co/NbnSPqVWdR— Cooperativa (@Cooperativa) October 24, 2026
15:26 - | Pese a los "escritoriazos" pendientes en la ANFP: Repasa cómo los quillotanos pueden coronarse monarcas ante Recoleta
15:01 - | ¡Todos pelean por algo! Revisa el panorama completo para los partidos de este sábado
[PREVIA] El Ascenso vive jornada de infarto: San Luis sueña con ser campeón y Cobreloa quiere estirar la lucha https://t.co/GqXotBF5EH https://t.co/dPQR8dthq2— Cooperativa (@Cooperativa) October 24, 2026