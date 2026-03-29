Cobreloa consiguió una importante victoria por 2-0 frente a Unión San Felipe en la sexta fecha de la Liga de Ascenso. Con goles de Sebastián Zúñiga y Matías Sandoval, los loínos se encaramaron a la cima de la tabla y hundieron en la parte baja a los forasteros en el Zorros del Desierto.

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