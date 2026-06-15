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El 11 de Argentina para iniciar la defensa del título en el Mundial 2026

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Con miras a revalidar su título obtenido en Catar 2022, la selección de Argentina se alista para su debut ante Argelia este martes 16 de junio a las 21:00 horas. El combinado trasandino se ubica en el Grupo J, donde también figuran Austria y Jordania, y estará haciendo su estreno en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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