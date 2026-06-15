El 11 de Argentina para iniciar la defensa del título en el Mundial 2026
Publicado:
Fotos Destacadas
Cabo Verde festejó el sorpresivo empate ante España en su debut absoluto en el Mundial
La formación de Francia para su debut ante Senegal en el Mundial 2026
Un autogol privó a Egipto de un estreno triunfal ante Bélgica en el Mundial
Fotos Recientes
El 11 de Argentina para iniciar la defensa del título en el Mundial 2026
La formación de Francia para su debut ante Senegal en el Mundial 2026
Un autogol privó a Egipto de un estreno triunfal ante Bélgica en el Mundial
Con miras a revalidar su título obtenido en Catar 2022, la selección de Argentina se alista para su debut ante Argelia este martes 16 de junio a las 21:00 horas. El combinado trasandino se ubica en el Grupo J, donde también figuran Austria y Jordania, y estará haciendo su estreno en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados