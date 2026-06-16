El astro Kylian Mbappé volvió a demostrar que la Copa del Mundo es su competición predilecta. Con un doblete ante Senegal, impulsó el triunfo de Francia por 3-1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey durante su debut en la competición y alcanzó los 58 tantos, superando la marca que ostentaba Olivier Giroud con 57 conquistas para su país.

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