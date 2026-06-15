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Desafiando el buen gusto, Trump celebró sus 80 años con un ring de UFC en la Casa Blanca

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Fiel a su afán por dejar huella, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo su 80° cumpleaños con una noche de combates de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca, una escena sin precedentes que convirtió la residencia presidencial en una suerte de Coliseo romano.

Los jardines del recinto habían sido testigos en el pasado de conciertos y recitales, pero nunca escenario de un espectáculo de puñetazos, patadas y rostros ensangrentados como el que dejaron las peleas de esta disciplina, considerablemente más agresiva que la lucha libre.

Bajo una imponente estructura metálica de 30 metros de altura, denominada "La Garra" y dotada de espectaculares focos, se ubicó el octágono en el que combatieron en siete peleas 14 de las principales estrellas de la UFC, ante la atenta mirada de Trump y la primera dama, Melania.

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