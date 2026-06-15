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"Regalando puntos": La reacción de la prensa uruguaya por el empate ante Arabia Saudita

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Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita este lunes en Miami, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026, por la primera fecha del Grupo H, y la prensa charrúa fue crítica con el resultado, remarcando incluso que se "regalaron" puntos en el partido.

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