"Regalando puntos": La reacción de la prensa uruguaya por el empate ante Arabia Saudita
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Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita este lunes en Miami, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026, por la primera fecha del Grupo H, y la prensa charrúa fue crítica con el resultado, remarcando incluso que se "regalaron" puntos en el partido.
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